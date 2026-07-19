PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wenn Parkplätze plötzlich zu Hindernisparcours werden.

Erfurt (ots)

Innerhalb von etwas mehr als einer Stunde kam es auf dem Gelände einer Tankstelle am Urbicher Kreuz zu zwei nahezu identischen Verkehrsunfällen - beide mit parkenden Fahrzeugen als unfreiwillige Hauptdarsteller. Den Anfang machte gegen 03:10 Uhr ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer, der einem geparkten BMW etwas zu nahe kam. Rund 600 Euro Sachschaden und 0,93 Promille später war der Einsatz für die Polizei aber noch nicht beendet. Gegen 04:20 Uhr folgte die Fortsetzung: Ein 40-jähriger Mountainbikefahrer kollidierte ebenfalls mit einem geparkten Fahrzeug. Diesmal traf es einen Seat, an dem rund 2.000 Euro Schaden entstanden. Der Atemalkoholtest des Mannes erklärte den ungewöhnlichen Fahrstil zumindest teilweise - dieser ergab 3,13 Promille. Für beide Männer endete die Nacht mit einer Blutentnahme und entsprechenden Strafverfahren. (AA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 08:00

    LPI-EF: Flächenbrand zwischen Gebesee und Henschleben - Polizei mahnt zur Vorsicht

    Sömmerda (ots) - Am späten Samstagnachmittag geriet ein abgeerntetes Feld neben der Straße zwischen Gebesee und Henschleben in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch wenn aktuell ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 07:55

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Tatverdächtiger gestellt

    Weißensee (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19.07.2026) versuchte ein 36-jähriger Mann, in ein Ladengeschäft in Weißensee einzubrechen. Hierbei wollte er, unter anderem über ein Fenster in das Gebäude gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. An dem Fenster entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 00:35

    LPI-EF: Verkehrskontrolle

    Sömmerda (ots) - Am Abend kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda einen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades bei Kölleda. Ein Drogenvortest ergab ein postives Ergebnis auf Cannabis. Die Fahrt war somit hier beendet und es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ein Verfahren wegen dieser Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eingeleitet.(TG) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren