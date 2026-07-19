Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wenn Parkplätze plötzlich zu Hindernisparcours werden.
Erfurt (ots)
Innerhalb von etwas mehr als einer Stunde kam es auf dem Gelände einer Tankstelle am Urbicher Kreuz zu zwei nahezu identischen Verkehrsunfällen - beide mit parkenden Fahrzeugen als unfreiwillige Hauptdarsteller. Den Anfang machte gegen 03:10 Uhr ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer, der einem geparkten BMW etwas zu nahe kam. Rund 600 Euro Sachschaden und 0,93 Promille später war der Einsatz für die Polizei aber noch nicht beendet. Gegen 04:20 Uhr folgte die Fortsetzung: Ein 40-jähriger Mountainbikefahrer kollidierte ebenfalls mit einem geparkten Fahrzeug. Diesmal traf es einen Seat, an dem rund 2.000 Euro Schaden entstanden. Der Atemalkoholtest des Mannes erklärte den ungewöhnlichen Fahrstil zumindest teilweise - dieser ergab 3,13 Promille. Für beide Männer endete die Nacht mit einer Blutentnahme und entsprechenden Strafverfahren. (AA)
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