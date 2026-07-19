Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flächenbrand zwischen Gebesee und Henschleben - Polizei mahnt zur Vorsicht

Sömmerda (ots)

Am späten Samstagnachmittag geriet ein abgeerntetes Feld neben der Straße zwischen Gebesee und Henschleben in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch wenn aktuell keine hohe Wald- und Flächenbrandgefahrenstufe besteht, können bereits achtlos weggeworfene Zigaretten oder andere glimmende Gegenstände Brände auslösen. Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer und Bürger, insbesondere in den Sommermonaten umsichtig zu handeln. (TS)

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