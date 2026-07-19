Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Tatverdächtiger gestellt

Weißensee (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.07.2026) versuchte ein 36-jähriger Mann, in ein Ladengeschäft in Weißensee einzubrechen. Hierbei wollte er, unter anderem über ein Fenster in das Gebäude gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. An dem Fenster entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 36-Jährige wenig später im Nahbereich durch Polizeibeamte festgestellt werden. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Lebensmittel, die er zuvor aus einem Container des Marktes entnommen hatte.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell