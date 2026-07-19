LPI-EF: Verkehrskontrolle

Erfurt (ots) - Zu einer nicht ganz verkehrskonformen Autofahrt kam es am Freitag in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof in Erfurt. Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw mussten die Beamten feststellen, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren und für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus war der 29-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand ...

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