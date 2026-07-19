Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrskontrolle
Sömmerda (ots)
Am Abend kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda einen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades bei Kölleda. Ein Drogenvortest ergab ein postives Ergebnis auf Cannabis. Die Fahrt war somit hier beendet und es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ein Verfahren wegen dieser Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eingeleitet.(TG)
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