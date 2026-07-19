PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle

Sömmerda (ots)

Am Abend kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda einen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades bei Kölleda. Ein Drogenvortest ergab ein postives Ergebnis auf Cannabis. Die Fahrt war somit hier beendet und es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ein Verfahren wegen dieser Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eingeleitet.(TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 19:15

    LPI-EF: Eine nicht ganz verkehrskonforme Fahrt

    Erfurt (ots) - Zu einer nicht ganz verkehrskonformen Autofahrt kam es am Freitag in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof in Erfurt. Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw mussten die Beamten feststellen, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren und für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus war der 29-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 18:48

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach volksverhetzenden Parolen

    Erfurt (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es in einer Straßenbahn im Bereich Drosselberg in Erfurt zu diversen volksverhetzenden Parolen. Die vier bislang unbekannten Täter, von denen eine Person weiblich war, befanden sich hierbei in einer Straßenbahn, riefen diverse verhetzende Parolen und zeigten verbotene Grußformen. Nachdem die Täter und die Täterin aus der Straßenbahn ausgestiegen waren, entfernten sie sich ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 15:41

    LPI-EF: Ungewöhnliche Sachbeschädigung

    Erfurt (ots) - Samstagmittag kam es auf einem Großparkplatz eines Einkaufszentrums im Erfurter Süd-Osten zu einer Sachbeschädigung der anderen Art. Während die 39-jährige Mercedes-Halterin einkaufen war, öffnete ein bisher Unbekannter ihr Auto schadlos und schnitt ein Loch in ihren Fahrzeugsitz. Als ob dieser Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR nicht bereits ausreichte, urinierte der Täter noch auf den Sitz und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren