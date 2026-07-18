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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eine nicht ganz verkehrskonforme Fahrt

Erfurt (ots)

Zu einer nicht ganz verkehrskonformen Autofahrt kam es am Freitag in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof in Erfurt. Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw mussten die Beamten feststellen, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren und für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus war der 29-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Da es sich bei dem Fahrer nicht um den Halter des Pkw handelte, wurde die eigentliche Halterin telefonisch kontaktiert und kam im weiteren Verlauf mit einem anderen Pkw vor Ort. Wie sich hierbei herausstellte, stand auch die 43-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und hätte nicht fahren dürfen. Beide Personen wurden im weiteren Verlauf zur Dienststelle verbracht und zum Abschluss einer Blutentnahme unterzogen. Aufgrund dessen erwarten nun nicht nur den Fahrer mehrere Strafverfahren, sondern zudem auch die Halterin. (LW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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