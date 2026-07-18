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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach volksverhetzenden Parolen

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in einer Straßenbahn im Bereich Drosselberg in Erfurt zu diversen volksverhetzenden Parolen. Die vier bislang unbekannten Täter, von denen eine Person weiblich war, befanden sich hierbei in einer Straßenbahn, riefen diverse verhetzende Parolen und zeigten verbotene Grußformen. Nachdem die Täter und die Täterin aus der Straßenbahn ausgestiegen waren, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern bzw. der Täterin machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/574323022) unter der Vorgangsnummer 0180193/2026 entgegen. (LW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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