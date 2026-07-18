PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

Samstagmittag kam es auf einem Großparkplatz eines Einkaufszentrums im Erfurter Süd-Osten zu einer Sachbeschädigung der anderen Art.

Während die 39-jährige Mercedes-Halterin einkaufen war, öffnete ein bisher Unbekannter ihr Auto schadlos und schnitt ein Loch in ihren Fahrzeugsitz. Als ob dieser Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR nicht bereits ausreichte, urinierte der Täter noch auf den Sitz und hinterließ im zuvor verursachten Schnitt einen Massagestab.

Durch die Polizei Erfurt Süd wurde eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen, Spuren gesichert und das Sexspielzeug als Beweismittel mitgenommen.(AS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 20:22

    LPI-EF: Durch Paket ins Gefängnis

    Erfurt (ots) - Am Freitag kam es in der Dessauer Straße in Erfurt zum Diebstahl eines Pakets, welches zuvor im Hausflur abgestellt wurde. Dieses wurde zunächst durch eine unbekannte Täterin sowie einen unbekannten Täter widerrechtlich mitgenommen. Da die beiden jedoch durch eine Zeugin beobachtet wurden, konnten sie im weiteren Verlauf festgestellt und namentlich bekannt gemacht werden. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien schließlich herausstellte, lag gegen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:14

    LPI-EF: Falscher Kurierdienst begeht Trickdiebstahl

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (16.07.2026) täuschte ein Betrüger ein Ehepaar in Erfurt. Der Täter klingelte gegen 16:00 Uhr an der Wohnungstür des Paares in der Mainzer Straße. Er gab sich als Mitarbeiter eines Kurierdienstes aus und überreichte den beiden Schokolade und Blumen. In einem unbemerkten Moment stahl der Mann 100 Euro aus der Wohnung des Ehepaars. Als der 88-jährige Geschädigte den Diebstahl des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren