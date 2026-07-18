Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

Samstagmittag kam es auf einem Großparkplatz eines Einkaufszentrums im Erfurter Süd-Osten zu einer Sachbeschädigung der anderen Art.

Während die 39-jährige Mercedes-Halterin einkaufen war, öffnete ein bisher Unbekannter ihr Auto schadlos und schnitt ein Loch in ihren Fahrzeugsitz. Als ob dieser Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR nicht bereits ausreichte, urinierte der Täter noch auf den Sitz und hinterließ im zuvor verursachten Schnitt einen Massagestab.

Durch die Polizei Erfurt Süd wurde eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen, Spuren gesichert und das Sexspielzeug als Beweismittel mitgenommen.(AS)

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