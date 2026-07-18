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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger

LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger
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Erfurt (ots)

Seit dem 17.07.2026 wird die 16-jährige Fabienne Sury Dannenberg vermisst.

Die Vermisste ist etwa 160cm groß und sehr schlank. Sie hat schulterlange, rotbraune Haare. Besonders auffällig sind ihre Sommersprossen, Narben am beiden Armen sowie ein Tattoo mit dem Schriftzug "Zaki" auf einer Hand. Zusätzlich trägt sie vermutlich einen Verband am linken Arm.

Bekleidet ist Fabienne Dannenberg mit einem grauen T-Shirt und einer weißen Baggy-Jogginghose. Vermutlich befindet sie sich in Begleitung einer gleichaltrigen, weiblichen Person.

Wer hat Fabienne Dannenberg seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361-574322100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0180117/2026 entgegen. (ED)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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