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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch Paket ins Gefängnis

Erfurt (ots)

Am Freitag kam es in der Dessauer Straße in Erfurt zum Diebstahl eines Pakets, welches zuvor im Hausflur abgestellt wurde. Dieses wurde zunächst durch eine unbekannte Täterin sowie einen unbekannten Täter widerrechtlich mitgenommen. Da die beiden jedoch durch eine Zeugin beobachtet wurden, konnten sie im weiteren Verlauf festgestellt und namentlich bekannt gemacht werden. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien schließlich herausstellte, lag gegen den Mann zudem ein Haftbefehl vor. Aufgrund dessen erwartet diesen nicht nur ein Strafverfahren wegen Diebstahl, sondern er wurde letztlich auch in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (LW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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