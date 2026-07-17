Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch Paket ins Gefängnis

Erfurt (ots)

Am Freitag kam es in der Dessauer Straße in Erfurt zum Diebstahl eines Pakets, welches zuvor im Hausflur abgestellt wurde. Dieses wurde zunächst durch eine unbekannte Täterin sowie einen unbekannten Täter widerrechtlich mitgenommen. Da die beiden jedoch durch eine Zeugin beobachtet wurden, konnten sie im weiteren Verlauf festgestellt und namentlich bekannt gemacht werden. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien schließlich herausstellte, lag gegen den Mann zudem ein Haftbefehl vor. Aufgrund dessen erwartet diesen nicht nur ein Strafverfahren wegen Diebstahl, sondern er wurde letztlich auch in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (LW)

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