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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Kurierdienst begeht Trickdiebstahl

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (16.07.2026) täuschte ein Betrüger ein Ehepaar in Erfurt. Der Täter klingelte gegen 16:00 Uhr an der Wohnungstür des Paares in der Mainzer Straße. Er gab sich als Mitarbeiter eines Kurierdienstes aus und überreichte den beiden Schokolade und Blumen. In einem unbemerkten Moment stahl der Mann 100 Euro aus der Wohnung des Ehepaars. Als der 88-jährige Geschädigte den Diebstahl des Bargeldes bemerkte, informierte er die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren zu einem Diebstahl eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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