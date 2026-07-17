PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Autos

Erfurt (ots)

Letzte Nacht (17.07.2026) wurden in Erfurt mehrere Autos beschädigt. Ein Unbekannter Täter hatten sich im Tatzeitraum von 01:15 Uhr bis 01:25 Uhr an elf Fahrzeugen in der Moritzstraße, Adalbertstraße sowie Auenstraße zu schaffen gemacht. Zwei Autos wurden dabei mit Kratzern und Dellen versehen. An neun weiteren konnten Schuhabdrücke, aber keine sichtbaren Beschädigungen festgestellt werden. Ein Zeuge beobachtete den Täter und informierte den Polizeinotruf. Der Unbekannte flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Nordpark und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Er war mit einem schwarzen Shirt bekleidet, trug eine graue lange Hose und wurde auf etwa 18 bis 20 Jahre geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0178546 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei verdächtigen Beobachtungen oder Straftaten unverzüglich der Polizeinotruf 110 gewählt werden sollte. Eine schnelle Mitteilung kann entscheidend dazu beitragen, Tatverdächtige noch in Tatortnähe festzustellen und weitere Straftaten zu verhindern. Zeugenaussagen und Hinweise aus der Bevölkerung sind ein wichtiger Bestandteil bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Wählen Sie im Notfall nicht die Telefonnummer ihrer bekannten Dienststelle, sondern immer die 110! (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 13:07

    LPI-EF: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

    Erfurt (ots) - Gestern (16.07.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Gegen 12:45 Uhr beabsichtigte eine 19-jährige Fahrradfahrerin einen Linienbus zu überholen, der an einer Bushaltestelle in der Geraer Straße gehalten hatte. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei eine 23-jährige Fußgängerin, die die Straße vor dem stehenden Bus überquerte. Es kam zum ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:06

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

    Landkreis Sömmerda (ots) - In den vergangenen Tagen haben Unbekannte versucht in einen Friseursalon in Sömmerda einzubrechen. Im Tatzeitraum von Mittwoch (15.07.2026) 07:45 Uhr bis Donnerstag (16.07.2026) 07:30 Uhr versuchten die Täter sich mit Gewalt Zutritt zu dem Geschäft in der Erfurter Straße zu verschaffen. Anschließend flüchtete sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob die Tür dem Einbruchsversuch ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:04

    LPI-EF: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

    Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es Donnerstagnacht (16.07.2026) in Sömmerda auf ein E-Bike abgesehen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Straße. Anschließend stahlen sie ein Cube im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren