Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Autos

Erfurt (ots)

Letzte Nacht (17.07.2026) wurden in Erfurt mehrere Autos beschädigt. Ein Unbekannter Täter hatten sich im Tatzeitraum von 01:15 Uhr bis 01:25 Uhr an elf Fahrzeugen in der Moritzstraße, Adalbertstraße sowie Auenstraße zu schaffen gemacht. Zwei Autos wurden dabei mit Kratzern und Dellen versehen. An neun weiteren konnten Schuhabdrücke, aber keine sichtbaren Beschädigungen festgestellt werden. Ein Zeuge beobachtete den Täter und informierte den Polizeinotruf. Der Unbekannte flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Nordpark und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Er war mit einem schwarzen Shirt bekleidet, trug eine graue lange Hose und wurde auf etwa 18 bis 20 Jahre geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0178546 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei verdächtigen Beobachtungen oder Straftaten unverzüglich der Polizeinotruf 110 gewählt werden sollte. Eine schnelle Mitteilung kann entscheidend dazu beitragen, Tatverdächtige noch in Tatortnähe festzustellen und weitere Straftaten zu verhindern. Zeugenaussagen und Hinweise aus der Bevölkerung sind ein wichtiger Bestandteil bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Wählen Sie im Notfall nicht die Telefonnummer ihrer bekannten Dienststelle, sondern immer die 110! (SO)

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