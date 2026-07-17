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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Gestern (16.07.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Gegen 12:45 Uhr beabsichtigte eine 19-jährige Fahrradfahrerin einen Linienbus zu überholen, der an einer Bushaltestelle in der Geraer Straße gehalten hatte. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei eine 23-jährige Fußgängerin, die die Straße vor dem stehenden Bus überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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