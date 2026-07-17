Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte versucht in einen Friseursalon in Sömmerda einzubrechen. Im Tatzeitraum von Mittwoch (15.07.2026) 07:45 Uhr bis Donnerstag (16.07.2026) 07:30 Uhr versuchten die Täter sich mit Gewalt Zutritt zu dem Geschäft in der Erfurter Straße zu verschaffen. Anschließend flüchtete sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob die Tür dem Einbruchsversuch standhielt, oder ob die Unbekannten auf ihrem Diebeszug gestört wurden ist aktuell nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SO)

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