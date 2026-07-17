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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es Donnerstagnacht (16.07.2026) in Sömmerda auf ein E-Bike abgesehen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Straße. Anschließend stahlen sie ein Cube im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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