Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen
Sömmerda (ots)
Einbrecher hatten es Donnerstagnacht (16.07.2026) in Sömmerda auf ein E-Bike abgesehen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Straße. Anschließend stahlen sie ein Cube im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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