LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti auf Radweg

Landkreis Sömmerda (ots) - Heute Morgen (17.07.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 08:45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Weißensee und Straußfurt unterwegs gewesen, als ein Frischling plötzlich die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Die Höhe, des an dem Mercedes entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. (SO) Rückfragen ...

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