Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti auf Radweg
Landkreis Sömmerda (ots)
Mittwochabend (15.07.2026) wurde im Landkreis Sömmerda eine verfassungsfeindliche Schmiererei festgestellt. Unbekannte brachten auf einem Radweg zwischen Schönstedt und Weißensee drei Hakenkreuze auf dem Asphalt auf. Die Graffiti in den Maßen 30 cm x 40 cm sowie 15 cm x 25 cm wurden mit roter und orangefarbener Sprühfarbe auf den Weg gesprüht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (SO)
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