Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (16.07.2026) wurde ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Der 16-Jährige war gegen 19:20 Uhr auf der Landstraße zwischen Leubingen und Dermsdorf unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte er an einem Wirtschaftsweg links abzubiegen. Dies übersah ein 70-jähriger VW-Fahrer, und überholte das Moped. Es kam zum Unfall. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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