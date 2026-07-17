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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall mit Frischling

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (17.07.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 08:45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Weißensee und Straußfurt unterwegs gewesen, als ein Frischling plötzlich die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Die Höhe, des an dem Mercedes entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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