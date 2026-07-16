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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht (15.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr in den Erfurter Norden gerufen. Kurz vor Mitternacht kamen es im Alfred-Delp-Ring zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 90.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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