Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden
Erfurt (ots)
In der vergangenen Nacht (15.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr in den Erfurter Norden gerufen. Kurz vor Mitternacht kamen es im Alfred-Delp-Ring zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 90.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
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