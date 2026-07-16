LPI-EF: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen wurde eine Erfurterin Opfer eines Trickbetrugs. Über Facebook nahm ein Unbekannter zunächst Kontakt zu der 57-Jährigen auf. Der Austausch verlagerte sich später auf die Plattform Telegram. Anschließend forderte der Täter die Geschädigte auf, mehrere Investitionen auf einer Krypto-Handelsplattform durchzuführen. Sie gab mehrere Transaktionen in Auftrag. Die Täter konnten so ...

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