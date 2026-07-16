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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz nach Hausfriedensbruch in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Gestern Mittag (15.07.2026) kam es im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel zu einem Polizeieinsatz. Ein Anwohner teilte zuvor mit, dass ein Mann seit mehreren Wochen unerlaubt in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses im Färberwaidweg schlafen würde. Zudem soll der Mann ein Messer bei sich führen und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Polizisten betraten unter Zuhilfenahme eines Einsatzschildes das Gebäude. Da der polizeibekannte Mann den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam wurde er gefesselt. Gegen die Fesselung wehrte sich der 22-Jährige, konnte aber letztendlich unverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Hausfriedensbruchs ein. Die Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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