Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Onlinebetrüger erbeuten 50.000 Euro

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurde eine Erfurterin Opfer eines Trickbetrugs. Über Facebook nahm ein Unbekannter zunächst Kontakt zu der 57-Jährigen auf. Der Austausch verlagerte sich später auf die Plattform Telegram. Anschließend forderte der Täter die Geschädigte auf, mehrere Investitionen auf einer Krypto-Handelsplattform durchzuführen. Sie gab mehrere Transaktionen in Auftrag. Die Täter konnten so insgesamt 50.000 Euro erbeuten. Als die 57-Jährige gestern (15.07.2026) den Betrug erkannte, wandte sie sich an die Polizei. Es wurden Ermittlungen zu einem Betrug aufgenommen. (SO)

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