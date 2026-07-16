Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Fahrräder hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum vom 06.07.2026 bis gestern (15.07.2026) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus auf der Langen Brücke ein. Sie stahlen aus dem Keller ein Fitnessbike der Marke Scott und flüchteten unerkannt. Das Fahrrad hatte einen Wert von circa 2.000 Euro. Im Tatzeitraum Montag (13.07.2026) bis gestern wurde ein Fahrrad in der Werner-Uhlworm-Straße zum Ziel von Dieben. Sie brachen mit Gewalt einen Fahrradkäfig vor einem Mehrfamilienhaus auf und stahlen aus diesem ein Fahrrad der Marke Giant samt Schloss im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wurde auf circa 200 Euro geschätzt. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls. (SO)

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