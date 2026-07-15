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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand

Erfurt (ots)

Gestern Nacht (14.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Erfurt gerufen. Gegen 23:20 Uhr geriet ein BMW Alpina am Nettelbeckufer in Brand. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr fast vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 180.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0176994 zu melden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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