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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtige Briefsendung im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein verdächtiger Brief sorgte heute (15.07.2026) für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Landkreis Sömmerda. Gegen 07:50 Uhr fanden Angestellte einen Umschlag mit einer unbekannten Substanz im Briefkasten des Gemeindehauses in Großmölsen. Polizei und Feuerwehr kamen daraufhin zum Einsatz und sperrten die Zufahrtsstraßen zu dem Gebäude ab. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes kamen zum Einsatz und konnten Entwarnung geben. Bei der Substanz handelte es sich um keine gefährlichen oder toxischen Stoffe. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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