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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bauarbeiter stellen flüchtigen Räuber

Erfurt (ots)

Gestern (14.07.2026) stellten Bauarbeiter einen flüchtigen Räuber in Erfurt. Ein 28-jähriger Mann war gegen 05:30 Uhr in eine Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße eingebrochen. Der 47-jährige Geschädigte erwischte den Täter, als dieser bereits u. a. ein Smartphone, Schlüssel, mehrere hochwertige Uhren, Designer-Taschen und -Schuhe im Wert von mindestens 2.000 Euro in den Händen hielt. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Geschädigte verletzt wurde. Der Einbrecher flüchtete mit einem Teil der Beute vom Tatort. Der 47-Jährige verständigte sofort die Polizei, da er sein Handy orten konnte, stellten die Beamten den Tatverdächtigen wenig später in versteckt in einem Gebüsch im Stadtpark. Der 28-Jährige flüchtete nun erneut, rechnete jedoch nicht mit Bauarbeitern, die ihm den Fluchtweg versperrten. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest, bei einer Durchsuchung konnten neben dem Beutegut mehrere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Tatverdächtige wurde heute einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in ein Gefängnis gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Räuberischem Diebstahl und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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