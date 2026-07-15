Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in Ilversgehofen
Erfurt (ots)
Gestern Abend (14.07.2026) kam es in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher saß auf einer Parkbank in der Straße Schwengelborn im Stadtteil Ilversgehofen. Gegen 21:30 Uhr näherten sich zwei Unbekannte dem Geschädigten und sprühten ihm ein unbekanntes Abwehrspray ins Gesicht. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Der 17-Jährige wurde verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (SO)
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