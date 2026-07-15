LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in Ilversgehofen

Erfurt (ots) - In den vergangenen Wochen brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Kellerabteil in dem Gebäude in der Gneisenaustraße. Abgesehen hatten sie es dabei auf Silberbesteck im Wert von etwa 50 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen einem besonders schweren Fall des ...

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