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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in Ilversgehofen

Erfurt (ots)

Gestern Abend (14.07.2026) kam es in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher saß auf einer Parkbank in der Straße Schwengelborn im Stadtteil Ilversgehofen. Gegen 21:30 Uhr näherten sich zwei Unbekannte dem Geschädigten und sprühten ihm ein unbekanntes Abwehrspray ins Gesicht. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Der 17-Jährige wurde verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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