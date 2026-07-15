Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit zwei Verletzten

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern (14.07.2026) wurden zwei Personen bei einem Unfall in Buttstädt verletzt. Eine 72-jährige Fahrradfahrerin war gegen 10:50 Uhr auf dem Roßplatz in Richtung Gabelsberger Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 84-jährige Opel-Fahrerin von der Gabelsberger Straße links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Sie übersah die entgegenkommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend überfuhr die 84-Jährige ein Verkehrszeichen und stieß gegen eine Hauswand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 11.000 Euro. Die beiden Frauen wurden durch den Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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