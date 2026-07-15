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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Silberbesteck aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Wochen brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Kellerabteil in dem Gebäude in der Gneisenaustraße. Abgesehen hatten sie es dabei auf Silberbesteck im Wert von etwa 50 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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