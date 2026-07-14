Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Eissporthalle

Erfurt (ots)

Auf eine Eissporthalle in Erfurt hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag (10.07.2026) bis Sonntag (12.07.2026) brachen die Täter mit Gewalt in das Objekt ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute vom Tatort. Ob sie gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch aufgenommen. (SO)

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