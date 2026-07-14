Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Jugendliche mit Schlagstock geschlagen
Erfurt (ots)
Gestern (13.07.2026) kam es in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 19:10 Uhr gerieten zwei Jugendliche in der Kaufmännerstraße in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung zog eine bislang unbekannte Täterin einen Teleskopschlagstock und schlug ihrer Kontrahentin damit. Die 16-jährige Geschädigte wurde verletzt, die Täterin flüchtete vom Tatort und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (SO)
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