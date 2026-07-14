Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Autohaus

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein Autohaus im Erfurter Norden zum Ziel von Unbekannten. Die Diebe verschafften sich im Tatzeitraum von Freitag (10.07.2026) bis gestern (13.07.2026) mit Gewalt Zutritt zu den Büroräumen in der Mittelhäuser Straße. Auf ihrem Diebeszug verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro und stahlen eine leere Geldkassette. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell