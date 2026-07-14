Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugbrand im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Gestern (13.07.2026) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand im Erfurter Norden gerufen. Gegen 12:50 Uhr geriet ein VW auf einem Supermarkt Parkplatz am Moskauer Platz in Brand. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Zudem wurden zwei weitere Autos, die neben dem VW parkten, ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt. (SO)

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