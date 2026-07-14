Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Schwerverletzte nach Arbeitsunfall

Erfurt (ots)

Gestern Abend (13.07.2026) wurden vier Männer bei einem Arbeitsunfall im Erfurter Ortsteil Hochstedt verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es um 19:47 Uhr durch einen technischen Defekt zum Austritt von Chlorwasserstoff in einer Fabrik in der Straße Im Mittelfelde. Anschließend wurde ein Alarm ausgelöst. Vier Mitarbeiter im Alter von 25 bis 37 Jahren versuchten den Defekt zu beheben und wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr kam auch die Kriminalpolizei zum Einsatz. Zu einer Gefährdung weiterer Mitarbeiter sowie umliegender Firmen oder Anwohner kam es nicht. Die Ermittlungen dauern an. (SO)

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