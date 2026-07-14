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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Strohballenpresse in Brand geraten

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern (13.07.2026) kamen Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. Gegen 14:30 Uhr teilten Zeugen einen größeren Flächenbrand auf einem Feld nahe Schloßvippach mit. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem technischen Defekt an einer Strohballenpresse. Das bereits abgeerntete Feld geriet daraufhin in Brand, die Flammen konnten jedoch von den Kammeraden der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an der Presse wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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