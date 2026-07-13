Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mehrere Verkehrszeichen beschädigt
Erfurt (ots)
Ein Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr wurde der Erfurter Polizei gestern Vormittag (12.07.2026) mitgeteilt. Unbekannte hatten mehrere Verkehrszeichen in der Mühlhäuser Straße, sowie der Schwarzburger Straße verbogen und teilweise aus der Erde gerissen. Unter den Schildern befanden sich u. a. ein "Vorfahrt gewähren"- und ein "Gehweg"-Zeichen. Die Feuerwehr sicherte die Straßenzüge durch Ersatzschilder. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie einer Sachbeschädigung aufgenommen. (SO)
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