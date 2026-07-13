LPI-EF: Kleinkrafträder gestohlen

Erfurt (ots) - Am Freitag hatten es Unbekannte auf zwei Autos in Erfurt abgesehen. In der Erfurter Straße schlugen sie im Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 09:10 Uhr die Scheibe der Fahrerseite eines Mercedes ein. Anschließend stahlen sie ein Handy sowie ein Portemonnaie aus dem Auto. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der Beute war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls ...

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