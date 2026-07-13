Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kleinkrafträder gestohlen
Erfurt (ots)
Gestern (12.07.2026) wurden im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zwei Kleinkrafträder gestohlen. Im Tatzeitraum von 03:00 Uhr bis 12:00 Uhr entwendeten die Unbekannten ein Piaggio Moped im Wert von etwa 2.300 Euro und ein Kleinkraftrad der Marke AG Motors. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei fahndet nach der Beute im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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