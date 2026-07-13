Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das Auto ist kein Tresor

Erfurt (ots)

Am Freitag hatten es Unbekannte auf zwei Autos in Erfurt abgesehen. In der Erfurter Straße schlugen sie im Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 09:10 Uhr die Scheibe der Fahrerseite eines Mercedes ein. Anschließend stahlen sie ein Handy sowie ein Portemonnaie aus dem Auto. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der Beute war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. In der Straße Am Schwemmbach nutzten Unbekannte die Gunst der Stunde und bedienten sich an einem unverschlossenen Pick-up. Sie stahlen im Tatzeitraum von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr eine Geldbörse samt 600 Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte auch in diesem Fall Spuren. Die Ermittlungen werden zu einem Diebstahl geführt. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei warnt: Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie Wertgegenstände, Dokumente oder technische Geräte zurück, auch nicht für kurze Zeit. Schon vermeintlich unbedeutende Gegenstände könnten Täter anlocken. Beachten Sie außerdem, dass Diebe häufig nur wenige Sekunden benötigen, um in ein Auto einzudringen und Beute zu machen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher immer mit und verwahren Sie diese sicher. (SO)

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