PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichentafeln gestohlen

Erfurt (ots)

Samstag (11.07.2026) wurden in Erfurt Autokennzeichen gestohlen. Im Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem Ford zu schaffen, der in der Straße An der Lache abgestellt gewesen war. Die Täter demontierten die Kennzeichentafeln des Autos und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:34

    LPI-EF: Streit nach Fitnessstudiobesuch

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (12.07.2026) wurde ein Mann nach einem Fitnessstudiobesuch in Erfurt verletzt. Der 31-Jährige geriet gegen 21:10 Uhr mit einem 32-jährigen Mann in einem Fitnessstudio am Anger in Streit. Als er das Studio verließ, folgte ihm sein Kontrahent. Dieser schlug den 31-Jährigen gemeinsam mit einem bislang Unbekannten. Der Geschädigte wurde verletzt und suchte Hilfe in dem Studio. Die beiden ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:34

    LPI-EF: Verbotene Musik abgespielt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Samstagnacht (11.07.2026) meldeten Zeugen eine Volksverhetzung im Landkreis Sömmerda. Gegen 23:15 Uhr wurde durch Unbekannte in der Ortslage Orlishausen ein Musikstück gespielt, welches auf der sogenannten "indizierten Liste" geführt wird und demnach verboten ist. Die Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Telefon: 0361 5743-21003 E-Mail: ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:33

    LPI-EF: Dacia im Landkreis Sömmerda zerkratzt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Sonntagnacht (12.07.2026) beschädigten Unbekannte ein Auto in Gebesee. Der Dacia war auf dem Markplatz abgestellt gewesen, als sich die Täter im Tatzeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr an ihm zu Schaffen machten. Sie zerkratzen eine Tür des Autos und verursachten einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren