Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kennzeichentafeln gestohlen
Erfurt (ots)
Samstag (11.07.2026) wurden in Erfurt Autokennzeichen gestohlen. Im Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem Ford zu schaffen, der in der Straße An der Lache abgestellt gewesen war. Die Täter demontierten die Kennzeichentafeln des Autos und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)
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