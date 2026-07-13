Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Streit nach Fitnessstudiobesuch
Erfurt (ots)
Gestern Abend (12.07.2026) wurde ein Mann nach einem Fitnessstudiobesuch in Erfurt verletzt. Der 31-Jährige geriet gegen 21:10 Uhr mit einem 32-jährigen Mann in einem Fitnessstudio am Anger in Streit. Als er das Studio verließ, folgte ihm sein Kontrahent. Dieser schlug den 31-Jährigen gemeinsam mit einem bislang Unbekannten. Der Geschädigte wurde verletzt und suchte Hilfe in dem Studio. Die beiden Tatverdächtigen ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung. (SO)
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