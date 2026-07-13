Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verbotene Musik abgespielt
Landkreis Sömmerda (ots)
Samstagnacht (11.07.2026) meldeten Zeugen eine Volksverhetzung im Landkreis Sömmerda. Gegen 23:15 Uhr wurde durch Unbekannte in der Ortslage Orlishausen ein Musikstück gespielt, welches auf der sogenannten "indizierten Liste" geführt wird und demnach verboten ist. Die Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung. (SO)
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