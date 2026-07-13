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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dacia im Landkreis Sömmerda zerkratzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagnacht (12.07.2026) beschädigten Unbekannte ein Auto in Gebesee. Der Dacia war auf dem Markplatz abgestellt gewesen, als sich die Täter im Tatzeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr an ihm zu Schaffen machten. Sie zerkratzen eine Tür des Autos und verursachten einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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