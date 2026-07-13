LPI-EF: Dacia im Landkreis Sömmerda zerkratzt

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte hatten es am Wochenende auf die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Kölleda abgesehen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude in der Feistkornstraße und brachen zwei Parzellen auf. Anschließend flohen sie ohne Beute vom Tatort. Ob sie gestört wurden ist nicht bekannt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des ...

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