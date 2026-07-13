Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Mann kippt mit Krankenfahrstuhl um

Sömmerda (ots)

Sonntagnacht (12.07.2026) hat sich der Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls bei einem Unfall in Sömmerda verletzt. Der 60-Jährige war gegen 00:30 Uhr auf der Kölledaer Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er beim Überqueren der Straße eine Bordsteinkante und kippte daraufhin um. Der 60-Jährige verletzte sich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann deutlich alkoholisiert und ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (SO)

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