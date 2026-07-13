Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in Weißensee

Weißensee (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle in Weißensee durch.

Innerhalb von einer Stunde konnten 7 Verstöße festgestellt werden. Traurige Spitzenreiterin war hierbei eine 48-Jährige Fahrzeugführerin eines PKW Dacia, welche die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h durchfuhr. Die Fahrzeugführerin muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 115 EUR rechnen. (MK)

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