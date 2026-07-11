Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz in Riethnordhausen

Riethnordhausen (ots)

Am heutigen Tag (11.07.2026) kam es in Riethnordhausen zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Funkstreifenwagen kamen gegen 13:50 Uhr in der Erfurter Straße zum Einsatz.

Aus Anlass einer häuslichen Streitigkeit machte sich zur Gefahrenabwehr außerdem die Unterstützung weiterer Kräfte der Landespolizeiinspektion Erfurt, der Bereitschaftspolizei und von Spezialkräften des Landeskriminalamtes erforderlich.

Im Ergebnis der polizeilichen Maßnahmen, die bis 19:30 Uhr andauerten, konnten im Einzelfall bestehende Gefahren abgeklärt und Störungen beendet werden. (MK)

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