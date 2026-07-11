Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger
Erfurt (ots)
Die seit dem 28.06.2026 vermisste 15-Jährige aus Erfurt ist aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (FW)
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