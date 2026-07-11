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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger

Erfurt (ots)

Die seit dem 28.06.2026 vermisste 15-Jährige aus Erfurt ist aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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