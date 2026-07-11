LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger

Sömmerda (ots) - Gestern (09-07.2026) wurde eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall in Sömmerda verletzt. Gegen 20:50 Uhr waren ein 20-jähriger Mann und zwei 15- und 12-Jährige Mädchen mit E-Scootern auf der Weißenseer Straße in Sömmerda unterwegs gewesen. Die beiden Jugendlichen nutzten dabei gemeinsam einen E-Scooter. Der 20-jährige verlor die Kontrolle über seinen Scooter und stieß mit den beiden ...

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