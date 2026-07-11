Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Stadtteil Hochheim in Erfurt zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte gegen 15:30 Uhr am Hochheimer Platz auf die Hauptstraße einzubiegen. Um einem vorfahrtsberechtigten Pkw Platz zumachen, beschleunigte der Fahrer mit seinem Pkw Skoda nach ersten Erkenntnissen zu zügig und fuhr zunächst in einen anderen geparkten Skoda. Nach der Kollision verlor der betagte Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein weiteres abgestelltes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere Pkw geschoben. Anschließend kam der Unfallverursacher zum Stehen. Die Bilanz sind leichte Verletzungen beim Fahrer und seiner 79 Jahre alten Beifahrerin sowie ein polizeilich geschätzter Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. (FW)

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