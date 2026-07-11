Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flammen in der Nacht

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Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Erfurt zu zwei Brandstiftungen an Müllcontainern. Unbekannte Täter setzten gegen 03:20 Uhr in der Singerstraße 130 zunächst eine Papiermülltonne aus Metall in Brand. Dabei verbrannte der Inhalt vollständig, an dem Container entstand lediglich leichter Sachschaden durch Verrußung.

Nur wenige Hausnummern entfernt gerieten in der Singerstraße 112 mehrere Papiercontainer aus Kunststoff in Brand. Die Behälter brannten vollständig aus. Zudem wurde eine unmittelbar daneben befindliche Hecke durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat in beiden Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Singerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(FH)

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