Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Eigentümer eines Fahrrades gesucht
Sömmerda (ots)
Die Polizei sucht den Eigentümer des hier abgebildeten Fahrrades. Dieses wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 30.06.2026 gegen 13:35 Uhr in Sömmerda sichergestellt. Es handelt sich dabei um ein Mountainbike der Marke "Buffalo" vom Typ "Thunder". Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5742-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0163436 entgegen. (SO)
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