LPI-EF: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Steinstraße in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Montag (06.07.2026) bis gestern( 09.07.2026) mit Gewalt Zutritt zu einer Kellerbox und stahlen ein Fahrrad. Das Mountainbike der Marke Breezer Radar hatte einen Wert von etwa 1.200 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der ...

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