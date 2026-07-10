Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebe dank aufmerksamen Zeugen gestellt

Erfurt (ots)

Gestern (09.07.2026) wurden zwei Ladendiebe auf einem Diebeszug in der Erfurter Innenstadt ertappt. Die beiden 32- und 28-jährigen Tatverdächtigen stahlen gegen 19:15 Uhr Kleidung in zwei Geschäften auf dem Anger und in der Bahnhofstraße. Ihre Beute verstauten sie in einem Rucksack. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte eine Polizeistreife. Die beiden Diebe ließen daraufhin ihren Rucksack fallen und versuchten zu flüchten. Die Beamten stellten die Tatverdächtigen. In dem Rucksack befand sich Beute im Gesamtwert von circa 260 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl aufgenommen. (SO)

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