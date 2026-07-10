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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Stadtordnungsdienst am Willy-Brandt-Platz

Erfurt (ots)

Gestern (09.07.2026) kam es am Willy-Brandt-Platz in Erfurt zu einem Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Kurz nach 07:00 Uhr sollte ein 39-jähriger Mann kontrolliert werden, nachdem er sich gegenüber Passanten ungebührlich verhalten hatte. Der Mann warf daraufhin eine Glasflasche in Richtung der Ordnungskräfte, ohne diese zu treffen. Hinzugerufene Polizisten stellten die Personalien des 39-Jährigen fest. Außerdem wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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