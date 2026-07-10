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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Steinstraße in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Montag (06.07.2026) bis gestern( 09.07.2026) mit Gewalt Zutritt zu einer Kellerbox und stahlen ein Fahrrad. Das Mountainbike der Marke Breezer Radar hatte einen Wert von etwa 1.200 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geschätzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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